Canevim 1. bölüm full izle - Canevim yeni bölüm tek parça izle | Video 28.05.2019 01:14

ATV ekranlarının Canevim dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Peki, dizinin heyecan dolu ilk bölümünde neler yaşandı? Canevim 1. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

CANEVİM 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.

ELVAN'IN DÖNÜŞÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir.

CEYLAN, TAYLAN'LA KARŞILAŞIYOR

Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar.

CEYLAN İŞİ BIRAKIYOR

Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!