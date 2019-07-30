Canevim 9. bölüm tek parça izle! Canevim son bölüm izle 30.07.2019 12:07

Yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Canevim dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde evi satın alamamak Taylan'ı çok öfkelendiriyor ancak Taylan amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam ediyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Canevim 9. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

CANEVİM 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evi satın alamamak Taylan'ı çok öfkelendirmiştir, amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam eder. Kristina'nın ortalığı karıştırmaması için kendini büyük bir riske atar. ​

KRİSTİNA HAREKETE GEÇİYOR

Kristina ise Taylan'dan kurtulmak için harekete geçecektir. Hiç hesapta yokken ortaya çıkan gizemli bir kişi yüzünden Taylan, büyük bir sorunla uğraşmak zorunda kalır.

CEYLAN OLANLARDAN ETKİLENİYOR

Ceylan, mahalleden komşularının kızının düğününde nikah şahididir. Damadın şahidinin de Ömer olduğunu öğrenmek onu duygusal olarak etkiler.

TAYLAN'DAN TATSIZ SÜRPRİZ

Bu durumdan haberdar olan Taylan, kendisini düğüne davet ettirir. Düğün devam ederken Taylan, Ömer için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır.

ELVAN GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Elvan, iş nedeniyle telefonunu açmak zorunda kalınca geçmiş yeniden karşısına çıkar. Müjgan'ın bu işin peşine düşmesi Elvan açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır.