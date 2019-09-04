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Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon fragmanı

04.09.2019 20:49

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda “Sen bizim kaderimizle oynadın… Şimdi bunun bedelini ödeyeceksin!” repliği dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanı...


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