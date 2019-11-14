Demir, Gaffur'dan hesap soruyor! | Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm

ATV ekranlarında perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam heyecan doruktaydı. Yeni bölümde zehirlenme olayının ardından Demir tavukların Hatip'ten alındığını öğreniyor ve Gaffur'dan bunun hesabını soruyor. Bir Zamanlar Çukurova özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.
Demir, Gaffur'dan hesap soruyor! | Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm14.11.2019 22:39
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