Bir Zamanlar Çukurova 9. bölüm fragman izle 08 Kasım 2018, Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova'nın 9. bölüm fragmanı yayınlandı. 'Demir Yaman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım, geleceği varsa göreceği de var' diyen Yılmaz'ın, bir sonraki hamlesi tüm Çukurova'yı karıştıracak. Yılmaz'ın arkasında, ezeli düşmanları Fekeli'nin olduğunu öğrenen Yaman ailesi, kendilerine savaş açan Fekeli ve Yılmaz'ı durdurabilecek mi? Heyecan dolu yeni bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova 8 Kasım akşamı Atv ekranlarında olacak.