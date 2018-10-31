Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni bölüm 2. fragmanı izle 31 Ekim 2018, Çarşamba

"Yılmaz, Züleyha'ya sahip olamayacaksın!"

Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? Yaman ailesi yüzünden 20 sene mapus yatan Fekeli'nin Adana'ya dönüşü ise bu bölümle anlam bulmaya başlayacak! ''Bu altın kafesi değil, özgürlüğümü istiyorum ben" diyen Züleyha'nın aklından ne geçiyor? Yeni bölümde yer yerinden fena oynayacak! ''Bir Zamanlar Çukurova" her Perşembe Atv'de!