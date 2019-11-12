Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukurova ya sana mezar olacak ya da bana 12.11.2019 21:58

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçen hafta bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi.

YILMAZ BABA OLACAĞINI ÖĞRENİYOR

Müjgan'a Züleyha ile gideceğini itiraf etmek üzereyken baba olacağını öğrenince, tek kelime edemedi! Kendini adeta kaderin akışına bıraktı! Müjgan'ı bırakıp gidecek olmanın vicdan azabının yerini, Züleyha'ya haber verememenin azabı aldı! Fekeli'ye gidip durumu anlattı. Fekeli de oğluna, "Acı perdesine sarılmış bir müjde bu. Ama istediğin yerden gelmese de müjdelerin en güzeli" dedi.

DEMİR AİLESİNİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Züleyha'nın yokluğu çiftlikte yine bir panik havasına neden olur. Hünkar haklı çıkmanın gururu ile ortalığı ayağa kaldırır ama Demir bir kez daha Züleyha'nın haklı çıktığını görecektir. Artık Hünkar ne dese oğlunu inandıramaz. Yılmaz'ın vazgeçtiğini düşünen Züleyha da Demir'in karısı ve çiftliğin hanımı olmaya kararlıdır!

HÜNKAR VE FEKELİ YİNE BAŞBAŞA

Oğlundan gizli Fekeli'den yardım almaktan çok rahatsız olan Hünkar, Fekeli'ye bir an önce borcunu ödemek ister. Fekeli ise, bahanesi ne olursa olsun Hünkar ile yine buluşabilmekten çok mutludur. İkisinin bilmediği ise Züleyha'nın aralarındaki hikayeyi çözmeye başladığıdır!