Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm 2. fragmanı izle 28.03.2019 17:49

"Hayattaki en önemli şeyin sevmek olduğunu zannederdim... Ama daha mühim, daha kıymetli bir şey varmış; sevilmek..."

Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. Çukurova'da beklenmeyen misafirler ve umulmadık yakınlaşmalar hangi defterleri kapatıp hangilerini açacak? Çalınan kapılar ve çekilen silahlar Çukurova'daki fırtınanın yönünü değiştirecek. ''Adaletin hesap sorduğu yerde merhamet hakkını kaybeder" diyen Fekeli, iki masum insan, Züleyha ve Müjgan'ı ölümle burun buruna getiren kazanın peşinde! İpuçlarını birleştiren Fekeli, Yılmaz'ın arabasını kimin bozduğunu bulabilecek mi? Borçları, en yakın dostu sandığı Demir Yaman yüzünden ayyuka çıkan Cengaver, Yılmaz ile tokalaşıyor! Seher ile Gaffur'un yakınlaşması, Saniye'nin dikkatini çekecek mi? Gaffur'un aslında kendisi için aldığı altın küpeleri, Saniye'nin kulağında gören Seher'in yeni hain planları neler? Çukurova'da gizemli ve yeni bir sima! Hünkar'ın Şehir Kulübü'nde gördüğü kadın kim ve orada ne işi var? Hastanede elini tutan tek kişi Demir olunca, ona karşı düşünceleri ve hisleri yavaş yavaş değişen Züleyha, neden Demir'e öfke kusuyor? Demir, tam Züleyha'yı kazanmanın eşiğindeyken yine onu kaybediyor. Hem de Adnan bebekle beraber…Yılmaz ve Müjgan her şeye rağmen yaşattıkları aşklarını bir basamak yukarı taşıyor ve sonunda yüzükleri takıyorlar. Tam da bu anda kapılarını çalan Züleyha ne istiyor?