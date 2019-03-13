Bir Zamanlar Çukurova 24. yeni bölüm 2. fragmanı izle 13.03.2019 17:55

"Seni sevmediğimi bildiğin halde nasıl beni sevmeye devam edebiliyorsun?"

Bir Zamanlar Çukurova 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Çukurova'da olaylar çığırından çıkıyor, tetikler çekiliyor! Büyük hesaplaşmalar ve ilk yüzleşmeler tüm Çukurova'yı sarsıyor. Gazetedeki Demir Yaman ve Züleyha röportajı fırtınalar estiriyor. Küçük konağı Yılmaz'ın satın aldığını öğrenen Demir çılgına dönüyor ve kontrolünü yitiriyor. Demir'in dizginlenemeyen öfkesinden nasibini alan da yine masum biri oluyor. Olaylar silsilesinin ardından ilk defa baş başa kalan Demir ve Fekeli yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?

Küçük konağı Yılmaz'a satan Şermin geri adım atmıyor. Hünkar'ı karşısına alan Şermin, ateşle oynadığının farkında değil. Kapısında bile yatsa Müjgan'la yüz yüze gelme fırsatını bir türlü yakalayamayan Yılmaz'ın yeni planı ne? Tüm bu olanları Müjgan'a anlatma isteğiyle yanıp tutuşan Yılmaz, ne kadar ileri gidebilecek? Kendisinden köşe bucak kaçan Müjgan'la konuşabilecek mi?

Demir Yaman, küçük konağı geri almak için elinden geleni ardına koymayacak. Fekeli, Hünkar, Demir ve Yılmaz ilk defa aynı masaya oturuyor. Fekeli'nin ısrarlarıyla uzlaşma sinyalini veren Yılmaz'ın tek şartı ne?

Tüm bunlar olurken Züleyha, Müjgan Doktor'un arabasına biniyor. Aynı ilçede bile bulunmak istemeyen ikili şimdi bir arabanın içinde baş başa!