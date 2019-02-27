Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 2. fragmanı izle 27.02.2019 18:24

"İkinizin de mezarını kazarım!"

Çukurova'da herkesin bildiği ama dile gelmeyen acı gerçekler bu bölümde gün yüzüne çıkıyor! Üstü türlü oyunlarla kapatılmaya çalışılan hakikatler çok can yakacak. Büyük Hanım'ın ortadan kaybolması tüm konağı ayağa kaldırmıştı! Neyse ki Demir Yaman, annesi Hünkar'ı ahalinin de yardımıyla buluyor! Züleyha, oğlu Adnan için taktığı maskeyi, Yılmaz ve Müjgan dedikodularına dayanamayınca bir kenara bırakıyor. Çukurova'ya damga vuracak bir itirafta bulunuyor; "Ben bir tek Yılmaz'ı sevdim. Elimde değil, kalbimin sahibi o. Vur, kır, öldür beni istediğini yap ama bunu değiştiremezsin, kalbimin sahibini değiştiremezsin". Bu sözler karşısında çılgına dönen Demir Yaman, Züleyha'yı kovuyor ama oğlu Adnan'ı vermemeye kararlı. Peki Demir, uğruna her şeyi feda edebileceği Adnan'ın, kendi oğlu olmadığını duyunca ne yapacak? Apar topar doğuma gittiğini düşünen Müjgan, arabada kendisine çekilen silahla burun buruna geliyor. Kendini insan hayatı kurtarmaya adamış olan Müjgan Doktor, ölümün soğuk nefesini ensesinde hissediyor. Masada tüm hevesi, coşkusu ve aldığı yüzükle başbaşa kalan Yılmaz, buluşmaya gelmeyen Müjgan'ın peşine düşüyor. Çukurova'ya gelecek sürpriz misafirler öyle şeyler söyleyecek ki yer yerinden oynayacak!