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Bir Zamanlar Çukurova 20. yeni bölüm 1. fragmanı izle

14.02.2019 19:16


"Hani derler ya; insan yaşattığını yaşamadan ölmezmiş diye..."

Çukurova'da tüm oyunlar ortaya mı çıkıyor? Fekeli ve Demir'in Yamanlar konağındaki karşılaşması tüm kirli çamaşırları ortaya dökecek olayları başlatıyor! Jandarma, Demir'i tutuklamaya gelince, tüm sorular tekrar ortaya çıkıyor! Hünkar, ilk kez oğluna şüphe ile bakmaya başlıyor. Gaffur, Demir ile yaptığı işbirliğini Hünkar'a itiraf edebilecek mi? Hünkar, oğlunun karıştığı diğer olayları öğrenecek mi? Fekeli'nin masum olabileceği şüphesi iyice içini kemiren Hünkar, bir kez daha 20 yıllık sırrın kalan tek şahidi Ali Rıza'nın peşine düşecektir! Züleyha tam vazgeçtim derken, içini dağlayan kıskançlık ateşi ile yine karışır! Dertleşmek için Sabahttin'e gider ama işler karışır! Evde oğlu hastalanır ve bu bir dizi karışıklığa daha yol açar! Yılmaz ve Şermin arasındaki alışveriş nelere mal olacak? Züleyha, bir kez daha kaçmayı mı deneyecek? Hünkar ve Fekeli 20 yıllık hesaplarını ortaya dökebilecek mi? Demir, masum mu yoksa tutuklanacak mı? Çukurova'da deyim yerindeyse kuşaklardır hüküm süren Yamanlar'ın sonu mu geliyor?

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