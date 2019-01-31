Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Bir Zamanlar Çukurova'da Demir toprağın altında kaldı. Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buluyor. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, toprak altından kurtulabilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm 2.fragman izle
Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm 2. fragmanı izle31 Ocak 2019, Perşembe
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