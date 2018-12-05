Bir Zamanlar Çukurova 13. yeni bölüm fragmanı izle

"Öyle bir söz söyleyeceksin ki ya yaşatacaksın ya öldüreceksin!"
Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi? Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor! Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu…
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