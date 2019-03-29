Bir Zamanlar Çukurova 26. son bölüm full izle! 29.03.2019 00:24

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekranlara geldi. Çukurova bu akşam beklenmeyenler misafirler yeni defterlerin açılmasına neden oluyor. Peki, yeni bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova 26. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV ekranlarında perşembe günü saat 20.00'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitleyecek. Yeni bölümde art arda yaşanan olaylar izleyicileri heyecanlandıracak. Peki, Çukurova'da fırtınanın yönünün değiştiği yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 26. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova'da beklenmeyen misafirler ve umulmadık yakınlaşmalar hangi defterleri kapatıp hangilerini açacak? Çalınan kapılar ve çekilen silahlar Çukurova'daki fırtınanın yönünü değiştirecek.

FEKELİ KAZANIN PEŞİNE DÜŞÜYOR

''Adaletin hesap sorduğu yerde merhamet hakkını kaybeder" diyen Fekeli, iki masum insan, Züleyha ve Müjgan'ı ölümle burun buruna getiren kazanın peşinde! İpuçlarını birleştiren Fekeli, Yılmaz'ın arabasını kimin bozduğunu bulabilecek mi? Borçları, en yakın dostu sandığı Demir Yaman yüzünden ayyuka çıkan Cengaver, Yılmaz ile tokalaşıyor! Seher ile Gaffur'un yakınlaşması, Saniye'nin dikkatini çekecek mi?

SEHER'İN YENİ PLANLARI ŞAŞIRTIYOR

Gaffur'un aslında kendisi için aldığı altın küpeleri, Saniye'nin kulağında gören Seher'in yeni hain planları neler? Çukurova'da gizemli ve yeni bir sima! Hünkar'ın Şehir Kulübü'nde gördüğü kadın kim ve orada ne işi var? Hastanede elini tutan tek kişi Demir olunca, ona karşı düşünceleri ve hisleri yavaş yavaş değişen Züleyha, neden Demir'e öfke kusuyor?

YILMAZ VE MÜJGAN'DAN YENİ ADIM

Demir, tam Züleyha'yı kazanmanın eşiğindeyken yine onu kaybediyor. Hem de Adnan bebekle beraber…Yılmaz ve Müjgan her şeye rağmen yaşattıkları aşklarını bir basamak yukarı taşıyor ve sonunda yüzükleri takıyorlar. Tam da bu anda kapılarını çalan Züleyha ne istiyor?