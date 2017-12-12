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Bahtiyar Ölmez 6. Bölüm fragman

11 Aralık 2017, Pazartesi
"Senin gibi alçakların kurşunu beni öldürmez!"
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