Bahtiyar Ölmez 3. Bölüm fragman

20 / 11
15 / 10
12 / 4
8 / -2
15 / 4
15 / 6
12 / 5
19 / 15
7 / -2
17 / 8
16 / 10
13 / 7
14 / 6
16 / 3
10 / 2
11 / 8
10 / 4
7 / 0
11 / 1
12 / 4
14 / 11
12 / 10
13 / 1
13 / 0
15 / 9
15 / 2
13 / 7
8 / 6
14 / 2
11 / 3
7 / -2
11 / 6
15 / 7
20 / 15
12 / 4
8 / 2
17 / 10
12 / 2
11 / 1
13 / 11
15 / 11
17 / 10
13 / 4
14 / 2
9 / -4
10 / 3
14 / 3
13 / 3
7 / 7
16 / 2
17 / 12
13 / 11
15 / 4
11 / 5
14 / 4
14 / 8
15 / 6
19 / 12
12 / 8
9 / 2
16 / 5
15 / 3
20 / 15
20 / 10
21 / 13
14 / 10
19 / 13
15 / 7
17 / 10
12 / 6
17 / 10
14 / 10
12 / 11
17 / 6
20 / 14
10 / 2
12 / 6
10 / 0
13 / 11
14 / 3
12 / 9
"Rıfat'ı yarın mı yoksa öbür gün mü gömerler?"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.