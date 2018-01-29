Yol Durumu

Bahtiyar Ölmez 12. Bölüm fragmanı

28 Ocak 2018, Pazar
"Rıfat, babamı vuruyor ve sizin hiçbir şeyden haberiniz yok..."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bahtiyar Ölmez Videoları