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Bahtiyar Ölmez 6. Bölüm

18 Aralık 2017, Pazartesi
Bahtiyar'ın kan tutma zaafının duyulması Rıfat Baba'nın namını bir anda yerle bir eder. Bahtiyar'ın bu zaafını öğrenen Fuat, bu haberi âleme yayınca Bahtiyar'ın düşmanları onu ortadan kaldırmak için harekete geçer. Aytekin'in de hışmına uğrayan Bahtiyar, itibarını geri kazanmak için uğraştıkça işler iyice içinden çıkılamayacak hale gelir. Öte yandan Bahtiyar'ın aşkına iyice inanmaya başlayan Aylin, Bahtiyar'ın duygularına artık kayıtsız kalamaz ve içinde Bahtiyar'a karşı yeni duygular filizlenir. Ama Rıfat'ın eski hayatı Bahtiyar ile Aylin aşkının önüne yeni engeller çıkaracaktır. Tahir, Bahtiyar'ın ağzından öyle bir şey duyar ki evden kaçar. Öte yandan Aytekin başkanlığında babalar toplanır ve Bahtiyar'ın azlini görüşmeye başlar. Bahtiyar büyük bir açmazın ortasında kalır. Tahir kayıptır, masada azli görüşülmektedir ve düşmanları peşindedir.
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