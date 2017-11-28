Bahtiyar Ölmez 3. Bölüm

Bahtiyar Ölmez'e kuru sıkı silahla ateş edildiği için ölmez. Ama ölümden daha zorlu bir görev onu beklemektedir. Aytekin'in silahlarını bulması için yalnızca 24 saati vardır. Üstelik Fuat oyun üzerine oyun kurmakta, Bahtiyar'ı Aytekin'in namlusunun ucuna itmektedir. Bahtiyar işi çözmek için ne yapsa ayağına dolanmakta, bir türlü çözüm bulamamaktadır. Bahtiyar umudunu yitirir ve Aylin'e bıraktığı veda mektubunda gerçek kimliğini itiraf eder. Öte yandan, Nuran, Caner'e söylediği yalan yüzünden büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Tek yardım isteyebileceği Şinasi'dir. Şinasi Nuran'ı kurtarabilecek midir? Aytekin'in silahı Bahtiyar'ın ensesindedir. Bahtiyar, Aytekin'in elinden kurtulabilecek midir?
Bahtiyar Ölmez 3. Bölüm27 Kasım 2017, Pazartesi
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- Bahtiyar Ölmez 1. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 2. Bölüm fragman
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- Hayatın gerçeği bu, düğün de var ölüm de...
- Rıfat Çakar bu gece ölecek!
- Aytekin, Fuat ve Rıfat’tan hesap soruyor!
- Bahtiyar, Destan Amca’nın gönlünü almaya çalışıyor! #bahtiyarölmez
- Bahtiyar Ölmez 1. Bölüm fragman
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