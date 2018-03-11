Bahtiyar Ölmez 17. Bölüm 11 Mart 2018, Pazar

Rıfat'ın dönüşü yakın!



Bahtiyar kardeşini kurtarır. Ama Aylin onu hala babasının katili sanmaktadır… Bahtiyar, Aylin'e babasının katili olmadığını ispatlamak için harekete geçer. Ama bu o kadar da kolay olmayacaktır… Bahtiyar'ı aklayacak kişi nezarettedir. Bahtiyar, Anıl, Memduh, Aylin onu nezaretten çıkarmak zorundadırlar. Bunun için bir planları vardır, ama işler planladıkları gibi gitmez. Bu arada Tahir'in annesi Handan, Rıfat olarak bildiği Bahtiyar'daki değişimin peşine düşer, ne olup bittiğini anlamaya çalışır… Memduh'u ise hiç arzulamadığı kara günler beklemektedir… Öte yandan Rıfat artık geri dönüş hazırlıklarını tamamlamıştır ve Fuat'la irtibata geçer…