Bahtiyar Ölmez 17. Bölüm

Rıfat'ın dönüşü yakın!
Bahtiyar kardeşini kurtarır. Ama Aylin onu hala babasının katili sanmaktadır… Bahtiyar, Aylin'e babasının katili olmadığını ispatlamak için harekete geçer. Ama bu o kadar da kolay olmayacaktır… Bahtiyar'ı aklayacak kişi nezarettedir. Bahtiyar, Anıl, Memduh, Aylin onu nezaretten çıkarmak zorundadırlar. Bunun için bir planları vardır, ama işler planladıkları gibi gitmez. Bu arada Tahir'in annesi Handan, Rıfat olarak bildiği Bahtiyar'daki değişimin peşine düşer, ne olup bittiğini anlamaya çalışır… Memduh'u ise hiç arzulamadığı kara günler beklemektedir… Öte yandan Rıfat artık geri dönüş hazırlıklarını tamamlamıştır ve Fuat'la irtibata geçer…
Bahtiyar Ölmez 17. Bölüm11 Mart 2018, Pazar
Rıfat'ın dönüşü yakın!
- Bahtiyar Ölmez 18. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 16. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 16. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 15. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 14. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 13. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 13. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 12. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 12. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 11. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 11. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 10. Bölüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.