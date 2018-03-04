Fuat tuzak kuruyor
Bahtiyar kardeşini kurtarmak telaşındadır. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. Öte yandan Fuat, Caner'in oyununu ele geçirmiş ve yeniden formatlamıştır. Kurbanlar arasına Handan ve Tahir de eklenmiştir. Bahtiyar, Aylin, Anıl ve Memduh telaşla Nuran ve Tahir'i kurtarmaya çalışır. Ancak Bahtiyar bunun için büyük bir fedakarlık yapmak zorundadır. Bahtiyar'ın kardeşi ve Tahir için yaptığı mücadele, onu her adımında Aylin'den uzaklaştıran bir serüvene dönüşür. Bu serüvenin sonunda Bahtiyar, Aylin'e geri dönülemez bir itirafta bulunur…
Bahtiyar Ölmez 16. Bölüm04 Mart 2018, Pazar
Fuat tuzak kuruyor
- Bahtiyar Ölmez 16. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 15. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 14. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 13. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 13. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 12. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 12. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 11. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 11. Bölüm fragmanı
- Bahtiyar Ölmez 10. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 10. Bölüm fragman
- Bahtiyar Ölmez 9. Bölüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.