Yol Durumu

Bahtiyar Ölmez 13. Bölüm

12 Şubat 2018, Pazartesi

Bahtiyar düşmanının peşinde!

Ailesine saldıranın kim olduğunu çözemeyen Bahtiyar, kendini Fuat'la birlikte nezarette bulur. Bahtiyar, tekrardan parmak izi verip hapisten kurtulur, ancak bilinmeyen bir düşmanı vardır ve onu bulmak zorundadır. Bahtiyar, Anıl ve Memduh aradıklarının Rıfat Çakar olduğunu bilmeden bu bilinmeyen düşmanın peşine düşerler. Ne var ki, içerdeki casus Ömer, Bahtiyar'ın, Rıfat Çakar'a yaklaşmasını engeller. Ancak Rıfat Çakar'ın, Anıl'ı rüya süsü vererek kaldırıp sorgulaması her şeyi değiştirecek bir olaya neden olur. Anıl gerçek olabileceğini düşündüğü rüyadan bir delille geri dönmüştür, bu delil Rıfat Çakar'ın hayatta olduğunu ispatı niteliğindedir!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bahtiyar Ölmez Videoları