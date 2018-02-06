Bahtiyar Ölmez 12. Bölüm

Bahtiyar hapishaneye düşüyor!
Bahtiyar Ölmez ne olduğunu bile anlayamadan kendini hapishanede bulur. Aylin babasının katili olarak sandığı Bahtiyar'dan nefret eder. Fuat da bu durumu fırsat bilip Aylin'e yakınlaşmaya çalışır. Ayrıca içerdeki adamına Bahtiyar'ı öldürme talimatı verir. Bahtiyar yabancı olduğu hapis ortamında ölümle burun burunadır. Babasız ve korunaksız kalan Memduh ve Anıl ise Fuat'tan kaçma telaşındadır. Fakat bu kaçış uzun sürmez. Fuat, Anıl ve Memduh'u yakalayarak ölüme doğru bir yolculuğa çıkarır. Öte yandan, tekerlekli sandalyedeki Rıfat Çakar, Bahtiyar'a ilk cezayı kesmiştir: Bahtiyar'ı ailesiyle sınayacaktır. Bahtiyar hapiste ölümle boğuşurken, ailesi de dışarıda Rıfat'ın hedefindedir.
Bahtiyar Ölmez 12. Bölüm05 Şubat 2018, Pazartesi
Bahtiyar hapishaneye düşüyor!
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