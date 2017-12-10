Aşk ve Mavi 45. Bölüm fragman

17 / 7
11 / 2
10 / 2
-3 / -17
10 / 2
14 / 3
10 / 3
17 / 11
-1 / -14
6 / 0
17 / 9
14 / 6
16 / 5
11 / -2
3 / -10
11 / 7
9 / -3
-1 / -10
9 / 4
11 / 4
16 / 9
15 / 12
10 / -1
11 / -1
14 / 7
10 / -4
15 / 7
10 / 5
8 / -4
7 / -4
0 / -11
11 / 3
10 / 0
17 / 10
3 / -6
1 / -7
13 / 3
8 / -5
10 / 3
15 / 12
16 / 10
13 / 3
12 / 3
10 / 0
-2 / -14
9 / -1
8 / -5
10 / 1
9 / 6
10 / -2
11 / 2
17 / 11
12 / 3
11 / 4
8 / -2
14 / 7
7 / 0
17 / 10
12 / 5
5 / -6
7 / -1
10 / -1
17 / 9
17 / 2
17 / 5
16 / 11
20 / 13
10 / 0
18 / 9
4 / -4
13 / 2
8 / -1
14 / 10
11 / 2
16 / 10
8 / -4
10 / 3
6 / -10
15 / 8
8 / -1
16 / 13
"Ben buradayken aileme zarar veremezsin!''
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.