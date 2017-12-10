Yol Durumu

Aşk ve Mavi 45. Bölüm fragman

09 Aralık 2017, Cumartesi
"Ben buradayken aileme zarar veremezsin!''
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aşk ve Mavi Videoları