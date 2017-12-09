Aşk ve Mavi 44. Bölüm Fragmanı

Cemal'in nikâhtan kaçmak için yaptığı plan işe yaramaz ve Gülay'la nikah masasına oturur. Nikah günü onları bir sürpriz beklemektedir. Pembe, İsmet'in konağa dönmesi karşısında yıkılmıştır. İlyas, işlettiği pastaneyi de elinden alınca ondan intikam almak için haince bir plan yapar. Cemal'in, mahkemece salıverildiğini duyan Faysal çok öfkelenir. Cemal'in cezasını kendisi vermek ister ve konağın kapısına dayanır.
Aşk ve Mavi 44. Bölüm Fragmanı08 Aralık 2017, Cuma
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