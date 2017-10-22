Yol Durumu

38. Bölüm fragman

21 Ekim 2017, Cumartesi
"Benim suçumun cezasını Mavi'nin çekmesine izin vermeyeceğim!"
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