Yol Durumu

Aşk ve Mavi 37. Bölüm fragman

14 Ekim 2017, Cumartesi
"Seni böyle gülerken görmek çok güzel..."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aşk ve Mavi Videoları