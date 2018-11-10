Aşk ve Mavi 77. bölüm izle | Aşk ve Mavi izle 10 Kasım 2018, Cumartesi

Aşk ve Mavi'nin 77. bölümü yayınlandı. Cemal ve İsmet, annelerini öldüren Elmas'a öfke doludurlar. Onu adalete teslim etmek istemezler. Aşk ve Mavi'nin 77. bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.





Elmas'ın kaderi Cemal'in elinde!



Cemal ve İsmet, annelerini öldüren Elmas'a öfke doludurlar. Onu adalete teslim etmek istemezler. Eve dönen Elmas'ı yakalayıp ormanlık bir alana götürürler. Cemal, Elmas'ın cezasını kendi elleriyle vermek istemektedir. Mavi, yanında çalışan kızlardan birinin eşinden şiddet gördüğünü öğrenince kızı bu beladan kurtarmak ister ancak kızın kocası Mavi'nin başına bela olur. Yaman, Mavi'ye yardım etmeye karar verir. Yüksel, bu duruma çok bozulur. Cemal'i takip eden Galip önemli bir bilginin sahibidir. Ona yolladığı bir zarf Cemal'in dünyasını başına yıkar. Cemal için kabus dolu günler başlar.