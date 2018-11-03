Aşk ve Mavi 76. bölüm izle | Aşk ve Mavi izle 03 Kasım 2018, Cumartesi

Aşk ve Mavi'nin 76. bölümü yayınlandı. Yıllar sonra ortaya çıkan Yaman, konakta bütün dengeleri alt üst eder. Aşk ve Mavi'nin 76. bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.





Yaman'ın öfkesi...



Yıllar sonra ortaya çıkan Yaman, konakta bütün dengeleri alt üst eder. Fazıl, oğlunu kabul etse de Yaman, Fazıl'a öfke doludur. Yıllardır biriktirdiği öfkesi Fazıl'a yakınlaşmasını, onu babası olarak görmesini engellemektedir. Sadi'yi etkisiz hale getirip depoya saklayan Elmas, adamı yerinde bulamaz. Bir süre sonra Sadi'nin hastanede olduğunu öğrenir. Adam komadadır. Elmas, bildiklerini anlatmasın diye adamın başında nöbet tutar. Sadi ölür ancak sakladığı sır başka bir yerdedir ve ortaya çıkması an meselesidir.