Yol Durumu

17 Şubat 2018, Cumartesi

Ali, Mavi ve Faysal arasında bir ilişki olduğunu düşünüp çılgına döner.

Mavi'nin kolyesinin Faysal'ın evinde çıkması Ali'yi yıkmıştır. Ali, Mavi ve Faysal arasında bir ilişki olduğunu düşünüp çılgına döner. Mavi'yle kavga ederler. Artık zengin olmadıklarını ve ellerindeki her şeyi Faysal'a kaptırdıkları gerçeğiyle yüzleşen Refika, bu durumu atlatmaya çalışırken ailesine de bu gerçeği sakladıkları için çok kızgındır. Ali, Mavi'ye haksızlık ettiğini düşünerek, onunla konuşmak üzere Hasibe'nin evine gitmeye karar verir ama beklemediği bir sürpr karşılaşır.

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