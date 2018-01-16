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Aşk ve Mavi 48. Bölüm

15 Ocak 2018, Pazartesi

Faysal ortalığı karıştırıyor!

Refika ve Fazıl'ın 50.evlilik yıl dönümleridir. Faysal'ın şirketin çoğunluk hisselerini ele geçirmiş, Fazıl, bu durumu Refika'ya nasıl açıklayacağını düşünmektedir. Ali, her şeye rağmen ayakta kalmaya ve şirket için doğru hamleler yapmaya çalışmaktadır. Ancak Faysal, tüm bunları engelleyerek, şirketi batırmayı istemektedir. Şirkete ait tüm malları satışa çıkaran Faysal, konağı da ortağına sattığını söyler. Herkes bu ortağın kim olduğunu merak etmektedir.

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