Aşk ve Mavi 46. Bölüm 23 Aralık 2017, Cumartesi

Pembe geri dönüyor!

Pembe, sonunda konağa geri dönmeyi başarmıştır. Başta Refika olmak üzere herkesi değiştiğine ikna eden Pembe'nin planı başkadır. Cemal, Ali'ye danışmadan şirket hisselerinin bir kısmını daha satar. Şirketi kaybetmekten korkan Ali, Cemal'e çok kızar. Kaan'ın Sevda'yı görmek üzere bağ evine gelmesi Safiye'yi çileden çıkarır. Pembe'nin kurduğu tuzak sayesinde Kaan'ı Mavi'nin davet ettiğini sanır. Mavi'yi konakta zor günler beklemektedir.