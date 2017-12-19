Aşk ve Mavi 45. Bölüm 18 Aralık 2017, Pazartesi

Hasibe, konağın kapısına dayanan Faysal'ı sakinleştirir ve onu konaktan uzaklaştırır. Faysal, Hasibe ve Pembe'ye Göreçkiler'e karşı birlikte hareket etme teklifi yapar. Pembe, kabul etmek istese de Hasibe reddeder.

Gülay belasını başlarından kovan Safiye ve Cemal yeniden evlenmeye karar veririler. Safiye, görkemli bir düğün hazırlığına girişirken Ali de Mavi için bir sürpriz planlar. Sefaletten bıkan Pembe konağa dönebilmek için Refika'nın tüm isteklerini kabul eder ve Hasibe'yi bir daha görmemek üzere terk eder.