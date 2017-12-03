Aşk ve Mavi 43. Bölüm 02 Aralık 2017, Cumartesi

Pembe ve Hasibe konaktan ayrılırken İsmet de peşlerine takılır. Pembe ve Hasibe, konaktan kovulmalarına itiraz etmeyen Mavi'ye çok kızgındırlar. Mavi ve Ali onlara yardım etmek isteseler de Hasibe kabul etmez. Baran'ın son anda kaçıp kaybolması yüzünden, Cemal'in Gülay'la evlenmekten başka çaresi kalmamıştır. Cemal, nikahı erteletecek bir plan yapar.