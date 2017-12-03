Aşk ve Mavi 43. Bölüm

Pembe ve Hasibe konaktan ayrılırken İsmet de peşlerine takılır. Pembe ve Hasibe, konaktan kovulmalarına itiraz etmeyen Mavi'ye çok kızgındırlar. Mavi ve Ali onlara yardım etmek isteseler de Hasibe kabul etmez. Baran'ın son anda kaçıp kaybolması yüzünden, Cemal'in Gülay'la evlenmekten başka çaresi kalmamıştır. Cemal, nikahı erteletecek bir plan yapar.
Aşk ve Mavi 43. Bölüm02 Aralık 2017, Cumartesi
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