Aşk ve Mavi 42. Bölüm

Ali, Hasibe'nin kumarda kaybettiği evi geri almaya çalışırken, Hasibe ve Cemal, Fatma'nın çalıp getirdiği bebeği ailesine ulaştırmaya çalışır. Pembe, Refika'ya gönderilen bir mektubu okur. Refika'yı takip eder ve onun bir erkekle buluştuğunu görür. Cemal, Safiye'yle işbirliği yapar ve sonunda Gülay'ın karnındaki bebeğin gerçek babasını bulur. Fatma, bebeğini aramaktan vazgeçmez ve Demirhan'dan bir örnek alarak DNA testi için hastaneye götürür.
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