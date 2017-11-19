Aşk ve Mavi 41. Bölüm 18 Kasım 2017, Cumartesi

Cemal, bebeğin kendisinden olmadığını anlatmaya çalışsa da Gülay'la söz yüzüğü takmaktan kurtulamaz. Cemal'den boşanan Safiye, bu haberi duyar duymaz konağa dönmeye karar verir. Fazıl, Safiye'nin dönmesi üzerine Cemal'le Safiye'yi birbirinden uzak tutmak için Mavi ve Ali'den yardım ister. Fatma'nın doğum yaptığı hastanede çalışan bir hemşire, vicdan azabına dayanamaz ve Fatma'ya bebeğinin ölmediğini söylemeye karar verir. Fatma, Demirhan'a bir adım daha yaklaşmıştır.