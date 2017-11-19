Cemal, bebeğin kendisinden olmadığını anlatmaya çalışsa da Gülay'la söz yüzüğü takmaktan kurtulamaz. Cemal'den boşanan Safiye, bu haberi duyar duymaz konağa dönmeye karar verir. Fazıl, Safiye'nin dönmesi üzerine Cemal'le Safiye'yi birbirinden uzak tutmak için Mavi ve Ali'den yardım ister. Fatma'nın doğum yaptığı hastanede çalışan bir hemşire, vicdan azabına dayanamaz ve Fatma'ya bebeğinin ölmediğini söylemeye karar verir. Fatma, Demirhan'a bir adım daha yaklaşmıştır.
Aşk ve Mavi 41. Bölüm18 Kasım 2017, Cumartesi
- Aşk ve Mavi 42. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 41. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 40. Bölüm
- Aşk ve Mavi'de 'unutabilsem' rüzgarı
- Aşk ve Mavi 40. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 39. Bölüm
- Ali'den herkesi şaşırtan itiraf!
- Cemal, cinayeti üstleniyor!
- Ben teslim olmaya gidiyorum!
- Aşk ve Mavi 39. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 38. Bölüm
- İlyas'ın söyledikleri Hasibe'yi çıldırttı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.