Aşk ve Mavi 40. Bölüm

Safiye ve Mavi, konağı terk ederler. Sinem'in kurnazca planı, Mavi ve Ali'yi git gide uzaklaştırmaktadır. Cemal ise derdini ne Safiye'ye ne de ailesine anlatamaz. Herkes Gülay'ın karnındaki bebeğin Cemal'den olduğuna inanmaktadır. Faysal, Cemal'i bir an önce nikah masasına oturtmaya çalışırken, Safiye'nin boşanma davası açması Cemal'in elini iyice zayıflatır.
Aşk ve Mavi 40. Bölüm11 Kasım 2017, Cumartesi
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