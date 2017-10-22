Servet'in Fatma'ya bıraktığı not konakta büyük bir kargaşa yaratır. Fatma, bebeğinin yaşadığına inanmaktadır. Cemal, bu işten sıyrılmak için Servet'ten yardım ister. Faysal, Göreçki Konağı'na komşu bir eve yerleşir. Kimliğini gizleyerek Göreçkiler'le dost olmaya çalışır. Yeni devraldığı otelin açılışı için konaktaki herkesi yemeğe davet eder. O gece Göreçkiler'i büyük bir sürpriz beklemektedir.