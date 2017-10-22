Yol Durumu

37. Bölüm

21 Ekim 2017, Cumartesi

Servet'in Fatma'ya bıraktığı not konakta büyük bir kargaşa yaratır. Fatma, bebeğinin yaşadığına inanmaktadır. Cemal, bu işten sıyrılmak için Servet'ten yardım ister. Faysal, Göreçki Konağı'na komşu bir eve yerleşir. Kimliğini gizleyerek Göreçkiler'le dost olmaya çalışır. Yeni devraldığı otelin açılışı için konaktaki herkesi yemeğe davet eder. O gece Göreçkiler'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aşk ve Mavi Videoları