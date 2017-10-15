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Aşk ve Mavi 36. Bölüm

14 Ekim 2017, Cumartesi

Ali, Ayhan'ın ölümüne neden olduğunu düşünerek polise teslim olmak isterken Cemal, bu işten sıyrılmanın yollarını düşünmektedir. Ali'yi sarhoş edip Ayhan'ın cesedini ıssız bir ormana gömer. Hasibe, kiracısı Servet'i evden çıkarmak istemektedir. Bu konuda İsmet'ten yardım ister. İsmet, Servet'in evinin altında define olduğu yalanını mahalleye yayar. Cemal, delilleri ortadan kaldırıp, bu işten sıyrıldıklarını düşünse de Ayhan'ın cesedi bulunur.

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