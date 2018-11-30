Ağlama Anne 9. yeni bölüm 1. fragmanı izle 30 Kasım 2018, Cuma

"Hem annemi çok seviyorum hem onu affedemiyorum..."

Damla'ya kırgın olan Zeynep, Alev'i seçip onunla yaşamaya karar verir. Güveni kırılmış, yaralanmıştır… tek isteği annesinin nerede olduğunu bilmemesidir. Bu karar Alev'i sevinç gözyaşlarına boğar. Kızına on sekiz yıllık hasretten sonra kavuşan Alev, Zeynep'in bir dediğini ikiletmez. Mert, Ali Osman'a Zeynep'i görebilmek için diklenir. Ali Osman, genç aşığın cesaretine şaşar ve ablasının Zeynep'e yaptıklarından habersiz olduğuna emin olup onları kavuşturur. Ali Osman artık Zeynep'in de kahramanıdır. Özlem boşanmamak için son kozunu oynar; babasıyla bir Adnan'ın evine gidip kızını alır. İyi anne, iyi eş rolüne bürünen Özlem, Adnan dışında etrafındaki herkesi inandırmayı başarır. Gerçekleri öğrenen, kızı tarafından istenmeyen Damla, büyük bir yıkıma uğrar. Kendisini yapayalnız hisseden Damla, yanında yine Adnan'ı bulur; ondan güç alır. Mert, babasını bile karşısına alacak hamleyi yapıp rüştünü ispat eder ve Zeynep'in okula dönmesini sağlar. Damla ve Adnan'ın yakınlaştığını öğrenen Alev, geçmişin acısını çıkaracak mı? Adnan'ın karşısına dikilen Zeynep, sorularına cevap alabilecek mi? Ablası Özlem ve Zeynep arasında kalan Mert, Zeynep hakkındaki gerçeği öğrenince nasıl bir tavır alacak?