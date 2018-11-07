Ağlama Anne 6. bölüm fragmanı izle

Ağlama Anne 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Ablası Alev'in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ağlama Anne'nin 6. bölümü 11 Kasım Pazar günü Atv ekranlarında olacak. Ağlama Anne 6. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz
"Anneler çocuklarını ağlatmaz! Ben doğduğundan beri ağlatıyorum kızımı!"
Ablası Alev'in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep'in öz babası Adnan girecektir.
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