Ağlama Anne 5. bölüm fragmanı izle 04 Kasım 2018, Pazar

Ağlama Anne 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır. Hasan'a rağmen Alev'in yanında yer alır. Öte yandan Alya'nın zehirlenmesinin ardında Özlem olduğu ortaya çıkmıştır. Ağlama Anne'nin 5. bölümü 4 Kasım Pazar günü Atv ekranlarında olacak. Ağlama Anne 5. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz