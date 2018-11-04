Ağlama Anne 5. bölüm fragmanı izle

Ağlama Anne 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır. Hasan'a rağmen Alev'in yanında yer alır. Öte yandan Alya'nın zehirlenmesinin ardında Özlem olduğu ortaya çıkmıştır. Ağlama Anne'nin 5. bölümü 4 Kasım Pazar günü Atv ekranlarında olacak. Ağlama Anne 5. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz
"Bana borcun var baba!"
Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır. Hasan'a rağmen Alev'in yanında yer alır. Öte yandan Alya'nın zehirlenmesinin ardında Özlem olduğu ortaya çıkmıştır. Bu olay Adnan ve Özlem ilişkisini tamamen kopma noktasına taşır. Adnan, Özlem'in Alya'yı görmesine dahi izin vermeyecektir. Ayrıca Alya'nın derdine düşen Adnan, Zeynep'i unutmuştur. Bu durum Adnan'ın başına gelenlerden haberi olmayan Damla'yı öfkelendirir. Alev ise Zeynep'e gerçeği söyleme peşindedir. Ama Zeynep'in kendini asla kabullenmeyeceğini anlar. Tam dağılmıştır ki Özlem'in, Zeynep'in başına sardığı olay patlar. Alev, bunu kızına yapanlardan intikam almaya kararlıdır.
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