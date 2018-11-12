Ağlama Anne 6. bölüm izle | Ağlama Anne izle 12 Kasım 2018, Pazartesi

Ağlama Anne dizisinin 6. yeni bölümü yayınlandı. Zeynep'in yaşadığı talihsiz olayın yankıları devam etmektedir. Adnan ve Damla da Zeynep'in başına gelenlerin sorumlusunun Özlem olduğunu öğrenir. Damla, Alev'in de etkisiyle Adnan'dan uzak durmaya karar verir. Ağlama Anne 6. son bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Ağlama Anne'nin 6. bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.





Zeynep, okuldan atılmaktan kurtulabilecek mi?



Zeynep'in yaşadığı talihsiz olayın yankıları devam etmektedir. Adnan ve Damla da Zeynep'in başına gelenlerin sorumlusunun Özlem olduğunu öğrenir. Damla, Alev'in de etkisiyle Adnan'dan uzak durmaya karar verir. Adnan, çevrelerinde olduğu sürece Zeynep'in zarar görmeye devam edeceğini düşünmektedir. Olay, okulda da bomba etkisi yaratmıştır. Disiplin kurulu tarafından Zeynep'e soruşturma açılmış ve savunması istenmiştir. Alev ve Ali Osman, Zeynep'i okuldan atılmaktan kurtarabilecek midir? Öte yandan Adnan'ın boşanma davası açtığını öğrenen Özlem ise tekrar hareketlenir. Bu kez tüm ailenin kucağına bombayı bırakmıştır. Büyük bir zan altında kalan Damla'yı Adnan temize çıkarmanın peşine düşer. Ancak yaptığı hamle sonucunda Zeynep'in hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır.