Ağlama Anne 5. bölüm izle | Ağlama Anne izle 07 Kasım 2018, Çarşamba

Ağlama Anne dizisinin 5. yeni bölümü yayınlandı. Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır. Hasan'a rağmen Alev'in yanında yer alır. Öte yandan Alya'nın zehirlenmesinin ardında Özlem olduğu ortaya çıkmıştır. Ağlama Anne 5. son bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Ağlama Anne'nin 5. bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz





Alev, Zeynep'e gerçeği söyleyebilecek mi?



Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır. Hasan'a rağmen Alev'in yanında yer alır. Öte yandan Alya'nın zehirlenmesinin ardında Özlem olduğu ortaya çıkmıştır. Bu olay Adnan ve Özlem ilişkisini tamamen kopma noktasına taşır. Adnan, Özlem'in Alya'yı görmesine dahi izin vermeyecektir. Ayrıca Alya'nın derdine düşen Adnan, Zeynep'i unutmuştur. Bu durum Adnan'ın başına gelenlerden haberi olmayan Damla'yı öfkelendirir. Alev ise Zeynep'e gerçeği söyleme peşindedir. Ama Zeynep'in kendini asla kabullenmeyeceğini anlar. Tam dağılmıştır ki Özlem'in, Zeynep'in başına sardığı olay patlar. Alev, bunu kızına yapanlardan intikam almaya kararlıdır.