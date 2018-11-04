Ağlama Anne 4. bölüm izle | Ağlama Anne izle 04 Kasım 2018, Pazar

Ağlama Anne dizisinin 4. yeni bölümü yayınlandı. Ağlama Anne 4. son bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz



Alev'le Adnan karşı karşıya!



Alev'in korktuğu başına gelmiş, Adnan, Zeynep'in kızı olduğunu öğrenmiştir. Adnan'ın öğrenmesiyle sadece Alev için değil birçok kişi için taşlar yerinden oynamaya başlar. Çetin, Nevzat'ın karşısında zor duruma düşer. Büyüyen Ali Osman tehdidine karşı Nevzat'la ters düşmemek zorundadır. Özlem, Zeynep'in peşine düşer ve öğrendiklerinden sonra Zeynep'in canını yakmak için harekete geçer. Bir türlü kızına ulaşamayan Alev ise, Zeynep'e yakın olabilmek için baba evine dönmeye karar verir!