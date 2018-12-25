Ağlama Anne 12. bölüm izle | Ağlama Anne izle 25 Aralık 2018, Salı

Atv’nin sevilen dizisi ‘Ağlama Anne’nin 12. son bölümü yayınlandı. Ağlama Anne 12. son bölümünde Zeynep, Adnan'ı baba olarak kabullenmeye başlar. Tam her şey duruldu derken Pınar sayesinde gördüğü fotoğraflar Hasan'ın yeniden patlamasına sebep olur. Zeynep, ne olduğunu anlamadan dedesinin peşinden hastaneye gider. Onu oradan kim kurtaracak? Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği ‘Ağlama Anne’nin 12. yeni bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.



Zeynep, Adnan'ı baba olarak kabullenmeye başlar.

Zeynep, Adnan'ı baba olarak kabullenmeye başlar. Tam her şey duruldu derken Pınar sayesinde gördüğü fotoğraflar Hasan'ın yeniden patlamasına sebep olur. Zeynep, ne olduğunu anlamadan dedesinin peşinden hastaneye gider. Onu oradan kim kurtaracak? Adnan, boşanma işlemlerini askıya almışken Özlem, Zeynep'i kaçıran kişi olduğunu kimlere kendi ağzıyla söyleyecek? Peki bu son damla Özlem'in başına ne gibi işler açacak? Alya'dan kim ne ister? Bu defa polisler kimin için ve neden gelmiştir?