Ağlama Anne 11. bölüm izle | Ağlama Anne izle 16 Aralık 2018, Pazar

Atv’nin sevilen dizisi ‘Ağlama Anne’nin 11. yeni bölümü yayınlandı. Ağlama Anne 11. son bölümünde Zeynep, Adnan ve Damla'yı dinlemeye karar verir ama duyduklarıyla geçmişe dair tüm anıları tuzla buz olur. Damla, kızını yalnız bırakmamak için herkesi şaşırtan bir kararla Alev'in evine taşınır. Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği ‘Ağlama Anne’nin 11. yeni bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.





Geçmişin kapıları aralanıyor!

Zeynep, Adnan ve Damla'yı dinlemeye karar verir ama duyduklarıyla geçmişe dair tüm anıları tuzla buz olur. Damla, kızını yalnız bırakmamak için herkesi şaşırtan bir kararla Alev'in evine taşınır. Ama bu Alev ile aralarındaki ipleri daha da gerer. Adnan'ın Alev'in evine sık sık gelip gitmesi Ali Osman'ın huzurunu kaçırır ve Alev'i sıkıştırınca geçmişin kapıları aralanır. Neler yaşanmıştır 18 yıl boyunca... Alev kızından neden vazgeçmiştir... Damla Zeynep'in annesi olmayı nasıl öğrenmiştir... Herkesin aklını kurcalayan sorular cevaplarını bulacak mıdır...