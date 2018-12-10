Ağlama Anne 10. bölüm izle | Ağlama Anne izle 09 Aralık 2018, Pazar

Atv’nin yeni dizisi ‘Ağlama Anne’nin 10. yeni bölümü yayınlandı. Ağlama Anne 10. son bölümünde Zeynep, geçmişin hesabını babasına sorar ancak Adnan cevaplamaktan kaçınır. Mert, Zeynep'in babasının eniştesi olduğunu anlayınca şoke olur. Zeynep, kimin tarafını seçecek? Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği ‘Ağlama Anne’nin 10. bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.



Zeynep, kimin tarafını seçecek?



Zeynep, geçmişin hesabını babasına sorar ancak Adnan cevaplamaktan kaçınır. Mert, Zeynep'in babasının eniştesi olduğunu anlayınca şoke olur. Alev'in öfkesinden nasibini alan Damla, babasının saldırıları sonucunda herkesi şaşırtacak bir karar verir ve evi terk eder. Adnan, Damla'yı bir başına bırakmaz. Bunu öğrenen Alev, ikilinin peşine düşer ve Adnan'la Damla'dan hesap sorar. Alev'i durduramayacağını anlayan Adnan ve Damla, her şeyi göze alır, Zeynep'ten saklanan sırrı açıklamak için Alev'in kapısına dayanırlar.