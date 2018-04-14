8. Gün 5. Bölüm fragmanı 13 Nisan 2018, Cuma

5. bölüm özeti:

Hayati'yle Bahar'ın planı Aziz'in karanlık yüzünü ortaya çıkarsa da, baba kız bildiklerini bir süre Aziz'e belli etmemeye, Aziz'e olabildiğince yakın olmaya karar verir. Bahar'la Hayati, şirketteki hainin Sevda olduğuna inanmış gibi oynar. Aziz'e bu kadar öfkeliyken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak Bahar için zor olacaktır.

Kemal, Hayati ve Bahar'la işbirliği yaparak kumarhaneyi Ozan'ın soyduğundan emindir. Ozan bunu tek başına yaptığını söylese de Kemal ona inanmaz; bunun hesabını Hayati de verecektir! Hayati, Ozan'ın konuşmadığını duyunca Bahar'ın da diretmesiyle Ozan'ı tuttukları yere gider, ona yardım edeceklerdir.

Hayati'nin varlığından giderek rahatsız olan Aziz, Ozan'dan onu öldürmesini ister. Ozan ne yapacağını bilemez. Hayati ise Kemal belasından kurtulmak için son kozunu oynayacaktır.

Aziz ise Bahar'ı kullanarak Şehnaz'a kötü bir sürpriz hazırlar. Amacı, Şehnaz'ın içini acıtıp programı yazmasını sağlamaktır. Bahar'a ifşa olduğundan bir haber olan Aziz, bunu yaparken farkında olmadan Bahar'a büyük bir iyilik yapacaktır!