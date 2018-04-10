8. Gün 4. Bölüm 09 Nisan 2018, Pazartesi

Bahar'ın hayatı tehlikede!



Bahar annesinin hayatta olduğunu öğrenmiştir. Artık tek bir amacı vardır; annesini bulmak. Herkesin peşinde koştuğu program, şimdi Bahar'ın elindedir. Annesini program için hayatta tuttuklarını fark eden Bahar, Hayati'nin onu Aziz'e vermesini engelleyebilecek midir? Şehnaz'ın tutulduğu yer ifşa olunca Aziz delirir. Ozan, bir yandan babasının arkasını toplarken bir yandan da Bahar'ın hayatta kalabilmesi için kendini tehlikeye atar; babasına yalan söyler. Aziz Ozan'ın yalanını yakalayınca Bahar'ın ipini çeker, o kız ölecektir! Ozan iyice köşeye sıkışır. Bahar, yoluna tek başına devam etme kararı alarak Hayati'nin yanından ayrılır. Hayati ona engel olmaya çalışsa da Bahar kararlıdır; bundan böyle suça bulaşmayacak, annesini yasal yollardan bulacaktır. Baba kızın yolları ayrılır. Fakat işler Bahar'ın istediği gibi gitmez, düşman çok güçlüdür ve her yere sızmıştır. Bahar, hakkında ölüm emri verildiğinin farkında değildir. Ozan bunu engellemek için elinden geleni yapar. Hayati de kızından vazgeçmeyecektir, onu geri kazanmak için mücadele eder. Bahar, annesine ulaşmak için öncelikle bu işin arkasındakileri bulmaya karar verir. Bu, sandığı kadar kolay olmayacaktır.